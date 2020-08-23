В Туле заблокировали доступ к сайту о капканах для отлова бобров

Суд заблокировал доступ к сайту с информацией о способах установки и маскировки стандартных ногозахватывающих удерживающих капканов для отлова бобров. Наличие этих сведений на интернет-ресурсе выявила тульская природоохранная прокуратура.

Использование капканов для добычи животных запрещено действующим законодательством. За это грозит административная ответственность по статьям "нарушение правил охоты", "незаконная охота, жестокое обращение с животными".

Кроме того, запрещено распространение сведений, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность.