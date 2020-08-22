В Тульской области подросток попался на кражах бензопилы и велосипедов

В Донском подросток попался на трех кражах.По предварительным данным, в двух случаях он забирал велосипеды, оставленные без присмотра в подъездах домов, а однажды проник в дачу и похитил бензопилу, бензотриммер и набор инструментов. В адльнейшем планировал их продать.

Полицейские задержали 16-летнего местного жителя. Возбуждены и расследуются уголовные дела по статье "Кража". Подозреваемого проверяют на возможную причастность к другим кражам на территории Донского, сообщает УМВД России по Тульской области.