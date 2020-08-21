Жителя Тульской области осудили за умышленную пьяную езду

В Киреевском районе суд рассмотрел по уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в управлении автомобилем, находясь в состоянии опьянения, которым при этом был еще и подвергнут административному наказанию за отказ от медицинского освидетельствования.

Так 19 мая этого года обвиняемый был административно наказан за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. За это ему был выписан штраф в 30 000 рублей с лишением права управления транспортным средством на 1 год 6 месяцев. Но мужчина решил не останавливаться на достигнутом, и уже 4 июля снова сел за руль своего автомобиля в состоянии «не стояния».

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде штрафа в 200 000 рублей с лишением специального права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.