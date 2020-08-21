Глава тульской Росгвардии заработал свыше двух млн рублей

Представители законодательной, исполнительной власти, а также других Управлений продолжают официально отчитываться о своих доходах за предыдущий год. Так, появилась информация и готовом доходе начальника Управления тульской Росгвардии Олега Петрика.

За 2019 год в общей суме глава региональной Росгвардии заработал 2 111 707 рублей. Также, во владении за ним числится два земельных участка в 828 кв. метров и 618 кв. метров и квартира в 131 кв. метров.

Также, за Олегом Петриком закреплён автомобиль Лексус LX 570.