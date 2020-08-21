Туляк попался на краже кровли со здания дежурного по станции

Фото: ЛО МВД России на транспорте
Туляк попался на краже кровли и металлических кровельных коньков с крыши здания дежурного по станции в Рязанской области. Мужчина планировал использовать кровельный материал для строительства сарая.
Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он забрался на крышу и открутил с помощью шуруповерта все, что ему могло пригодиться.
Мужчина сложил аккуратно рядом с помещением листы металлочерепицы и кровельные коньки, а после принялся загружать все в машину. За этим занятием его и застали сотрудники Рязанского ЛО МВД России на транспорте.
В отношении 37-летнего жителя Тульской области возбуждено уголовное дело за покушение на кражу.