Машина оборвала провода: в Тульской области ищут очевидцев ДТП

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

Тульская Госавтоинспекция просит отозваться очевидцев. 31 июля в 17.35 на 286 км дороги М-2 «Крым» Чернского района произошло ДТП. Неизвестный за рулем неустановленного автомобиля (кабина - белого цвета и будка-тент - красного цвета) при развороте с правой обочины оборвал электролинию с опоры ЛЭП.

Затем провода повредили проезжающий в попутном направлении автомобиль "Sсania" с полуприцепом "Schmitz".

Всех, кто обладает информацией по данному факту, просят сообщить о ней.

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области: +7-4872-32-32-53 или +7-4872-32-32-54, Телефон группа по розыску ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области: +7-4872-32-44-38.