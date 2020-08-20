21 августа в Туле ограничат движение в Санаторном переулке

21 августа с 00:00 до 19:00 в Туле запретят остановку и стоянку всех видов транспорта:

- в Санаторном переулке на участке от ул. Санаторной до Одоевского шоссе;

- по ул. Санаторной на участке от ул. Поперечной до Санаторного переулка;

- по ул. Поперечной на участке от ул. Санаторной до Одоевского шоссе.

Это связано с визитом высокопоставленных гостей в областном центре и сделано для обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.