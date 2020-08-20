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За ввоз автомобиля в Тульскую область мужчина заплатит свыше 2,3 млн рублей

Иномарка находилась в собственности только 2 недели
Мария ВласоваМария ВласоваМарияВласова
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Сотрудники тульской таможни выявили факт уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 2,3 млн рублей при ввозе автомобиля.

Мужчина при переселении на постоянное место жительства в регион ввез автомобиль Dodge 2015 года выпуска. Но при подаче декларации указал ложные сведения, согласно которым машиной владел более 1 года.

Позже выяснилось, что Dodge находился в собственности только 2 недели. Из-за этого сумма подлежащих уплате таможенных платежей за автомобиль составила 2 339 016 рублей.

По данному факту возбуждено дело по статье "Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица".

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