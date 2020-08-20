За ввоз автомобиля в Тульскую область мужчина заплатит свыше 2,3 млн рублей

Сотрудники тульской таможни выявили факт уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 2,3 млн рублей при ввозе автомобиля.

Мужчина при переселении на постоянное место жительства в регион ввез автомобиль Dodge 2015 года выпуска. Но при подаче декларации указал ложные сведения, согласно которым машиной владел более 1 года.

Позже выяснилось, что Dodge находился в собственности только 2 недели. Из-за этого сумма подлежащих уплате таможенных платежей за автомобиль составила 2 339 016 рублей.

По данному факту возбуждено дело по статье "Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица".