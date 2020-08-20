Туляк хранил дома более 1,5 кг наркотиков

В Туле 48-летний местный житель признан виновным в незаконном обороте наркотических средств.

Мужчина хранил у себя дома запрещенные вещества, а также прекурсор психотропного вещества. С помощью последнего изготавливал на продажу амфетамин.

Приготовленную смесь наркоторговец продал тулячке. В ходе обыска у него нашли вещества и приспособления для приготовления амфетамина, а также готовые смеси в особо крупном размере.

Общий вес изъятых запрещенных веществ составил более 1,5 кг.

Суд приговорил обвиняемого к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура области.