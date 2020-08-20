За свалку вдоль Щегловского ручья в Туле оштрафовали двух человек

Вдоль Щегловского ручья складировали твердые коммунальные отходы, ветки, покрышки, строительный мусор. Колодцы ливневой канализации были открыта, а трава не скошена. Такие нарушения обнаружила прокуратура Пролетарского района в ходе проверки.

Главное управление администрации Тулы по Пролетарскому терокругу и гаражно-потребительский кооператив, не приняли мер к своевременному выявлению и ликвидации свалок. Сейчас территорию привели в порядок.

Должностное лицо управления администрации и председатель гаражного кооператива привлечены к административной ответственности. Каждому назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.