В Тульской области 92-летняя женщина отдала мошенникам 60 тысяч рублей

92-летняя жительница Новомосковска отдала мошенникам 60 тысяч рублей. Так она хотела помочь внуку. Неизвестные убедили ее по телефону, что он попал в беду. Для решения внезапно возникших проблем требуются деньги.

Спустя длительное время пенсионерка узнала, что разговаривала по телефону совсем не с внуком, никаких внезапно возникших проблем у него не было, а финансовая помощь не требовалась. Поняв, что стала жертвой обмана, женщина обратились в полицию.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество", сообщает УМВД России по Тульской области.