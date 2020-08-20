На трассе в Тульской области не поделили дорогу Kia и Hyundai

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

19 августа в 22.45 на 285 км дороги М-2 «Крым» Чернского района произошло ДТП. 35-летний

мужчина на «Kia Rio» не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем «Hyundai Creta» под управлением 42-летнего мужчины.

По предварительной информации, авария произошла в момента, когда «Kia» выезжала со второстепенной дороги на главную.

В результате ДТП водитель «Hyundai» получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.

Водитель «Kia» от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. В отношении него был составлен административный протокол.