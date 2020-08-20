Военнослужащий из Тулы отправится в колонию за смертельное ДТП

Тульский гарнизонный военный суд военнослужащего по контракту за нарушение ПДД лишил на 3 года свободы и на 2 года прав.

Мужчина ехал по дороге «Каспий Р-22» в районе городского округа Серебряные Пруды Московской области. В салоне находились два пассажира, не пристегнутые ремнями безопасности.

Водитель нарушил ПДД, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Уже там столкнулся с другим автомобилем.

При столкновении пассажир вылетел через лобовое стекло из автомобиля. Затем машина, продолжив движение, наехала на него. В результате ДТП он получил травмы, повлекшие тяжкий вред его здоровью от которых он скончался. Еще 2 человека получили тяжелые травмы.

Подсудимый признал свою вину. В пользу родственников погибшего взыскано 1 100 000 рублей. В пользу пострадавшего - 600 000 рублей.