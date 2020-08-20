В Тульской области на нелегальных перевозчиков составили 46 протоколов

Фото: правительство Тульской области

В Тульской области с начала года на нелегальных перевозчиков составили 46 административных протоколов.

Рейды по выявлению нарушителей проводят регулярно. В ходе очередной проверки были обнаружены 7 нарушений перевозки пассажиров и багажа легковым такси.

На водителей составлены протоколы об административных правонарушениях. Два водителя работали без лицензии. Их автомобили задержаны и эвакуированы на специализированную стоянку. Там машины пробудут до вынесения решения суда.