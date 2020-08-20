Прокурор Тульской области заработал за 2019 год более 3,3 млн рублей

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Опубликованы сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. Согласно данным, прокурор Тульской области Роман Прасков задекларировал 3 371 344 рублей.

В его собственности находится гараж площадью 19,3 кв. м. В пользовании указаны земельный участок (19,3 кв. м), служебная квартира (101,6 кв. м), нежилое помещение (13,6 кв. м), машиноместо (13,3 кв. м).

Супруга прокурора области заработала в прошлом году 180 040 рублей. Она владеет квартирой (38,9 кв. м) и автомобилем Suzuki Jimny. В пользовании квартира площадью 101,6 кв. м.