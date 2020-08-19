Детеныши болотной черепахи появились на свет в тульском экзотариуме. Из 18 яиц уже вылупились 3 черепашонка. Еще 4 на подходе. В течение 10 дней должны появиться остальные.

В июне в Экзотариум несколько раз звонили встревоженные туляки и сообщали, что «спасли» черепах, забрали их домой, а на утро выяснилось, что рептилии отложили яйца.

Сотрудники зоопарка пояснили, что самих черепах можно и нужно вернуть в естественную среду, а вот с яйцами все намного сложнее. Для того, чтобы зародыши могли развиваться и из яиц появились здоровенькие черепашки, необходимо соблюсти ряд условий: особый температурный режим и постоянно поддерживать определенный уровень влажности, что в домашних условиях сделать довольно трудно. Поэтому сотрудниками Экзотариума было принято решение о размещении яиц европейской болотной черепахи в инкубаторе зоопарка, а после того, как все малыши вылупятся и у них затянется пуповина, выпустить в пригодный для обитания водоем, заселенный их соплеменниками.