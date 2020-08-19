Избиратели смогут проголосовать на дополнительных выборах в Тульскую областную Думу на цифровых участках в Москве

В соответствии с утвержденным ЦИК России Порядком организации голосования на цифровых избирательных участках на выборах, проводимых 13 сентября 2020 года, на цифровых избирательных участках в столице жители других регионов страны смогут проголосовать на дополнительных выборах депутатов Госдумы, выборах глав субъектов Российской Федерации и выборах в региональные парламенты. В единый день голосования – 2020 в Тульской области состоятся дополнительные выборы депутатов Тульской областной Думы седьмого созыва в одномандатных округах №13 (город Алексин) и №20 (часть Киреевского района).

Чтобы проголосовать на одном из 30 цифровых участков столицы, уже сейчас и до 8 сентября можно подать заявление о включении в список избирателей через портал Госуслуг, в МФЦ, в любой территориальной избирательной комиссии, а со 2 по 8 сентября – в любой участковой избирательной комиссии.