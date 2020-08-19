В Тульской области банковские мошенники списали с банковских карт женщины 1,2 млн рублей

В Заокском районе мошенники списали с банковских карт женщины, привязанных к смартфону, 1,2 млн рублей.

Неизвестные под видом банковских работников убедили ее установить на мобильный телефон специальное приложение, открывающее удаленный доступ к работе с ним. Так они обещали обезопасить деньги женщины от попыток несанкционированного доступа к ним.

На деле злоумышленники перевели все средства с банковских карт на свой счет. Когда женщина обнаружила пропажу, она обратилась в полицию.

В УМВД России по Тульской области напоминают жителям о необходимости проверять всю информацию о якобы блокировке денег на картах и сообщениях о несанкционированном доступе к ним. Это можно сделать, перезвонив на горячую линию банка. Важно не только не сообщать реквизиты своих карт, но и не устанавливать на смартфон рекомендуемые собеседниками приложения.