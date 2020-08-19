В Тульской области мужчина обокрал знакомую и скрылся в Липецкой области

В Богородицке мужчина обокрал знакомую. По предварительным данным, похититель ночевал в гостях у своей знакомой. Пока та спала, он забрал золотое кольцо, цепочку и деньги и покинул дом. Долгое время он скрывался в Липецкой области.

Полицейские задержали мужчину и доставили его для разбирательства. 46-летний безработный ранее судимый представитель цыганского этноса признался в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Кража", сообщает УМВД России по Тульской области.