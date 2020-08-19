В Тульской области погиб слесарь в сточном колодце

В сточном колодце на территории АО Щекинское ЖКХ во время ремонтных работ погиб слесарь. При замене заглушки 65-летний мужчина отравился метаном. Он не использовал специальное оборудование для подачи кислорода.

По данному факту следственными органами СК России по Тульской области проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение о наличии либо отсутствии признаков преступления по статье "нарушение требований охраны труда".