Тульские школьники будут учиться в традиционном формате

Дистанционного обучения с 1 сентября в школах Тульской области не будет. Информацию подтвердила министр образования региона Алевтина Шевелева.

Учебный год начнется в традиционном формате. Регион полностью готов к этому. В школах будет организован ежедневный мониторинг состояния здоровья педагогов и учеников, чтобы снизить риск заболеваний. Также рекомендовано отменить массовые мероприятия.

1 сентября линейки пройдут только для 1 и 11 классов. Остальные школьники будут находиться в своих классах, где проведут традиционные уроки безопасности.