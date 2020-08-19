В Тульской области водитель минивэна сбил пешехода

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

18 августа в 21.20 на 6 км дороги «Малахово–Заокский–Музей Поленово» Заокского района произошло ДТП.

35-летний мужчина на автомобиле «Nissan Primastar» наехал на пешехода. По предварительной информации, 61-летний мужчина шел в темноте по краю проезжей части, вел слева от себя мопед «Tornado». На его одежде не было светоотражающих элементов. Авария произошла на неосвещенном участке дороги.

В результате ДТП от полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.