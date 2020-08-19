В Тульской области мужчина под наркотиками рагуливал по проезжей части дороги

Вечером на 6 км дороги «Болохово-Шварцевский» по проезжей части дороги в попутном направлении движения машин шел мужчина, нарушая ПДД. На него обратил внимание экипаж ДПС. Полицейские предположили, что он может находиться в состоянии опьянения.

При проверке у 28-летнего мужчины обнаружилась толстовка, внутри которой находилась растительная масса зеленого цвета, похожая на наркотик. На место было вызвана следственно-оперативная группа.

- Дальнейшее исследование в экспертно-криминалистическом центре УМВД подтвердило, что мужчина хранил 211 г растительной массы, содержащей наркотическое средство – тетрагидроканнабинол, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 228 УК РФ.