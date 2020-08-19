Тульские хоккеисты уступили нижегородской команде в первом матче Кубка губернатора

Фото: Правительство Тульской области

Академия Михайлова» уступила нижегородской «Чайке» в первом матче Кубка губернатора. Игра завершилась со счетом — 1:2. Ближайшая игра тульской команды пройдет 19 августа в 19:00. Соперником станут «Сибирскин снайперы».

Кубок губернатора Тульской области по хоккею среди молодежных команд - это первый предсезонный турнир перед началом чемпионата Молодежной хоккейной лиги.

В нем участвуют команды из 8 регионов страны. Тульскую область на нем представляет «Академия хоккея им. Б.П. Михайлова».