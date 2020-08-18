Тулячка убила бывшего сожителя ударом ножа в сердце

В поселке Косая Гора 56-летняя бывшая сожительница ударила ножом в сердце потерпевшего. От полученных травм 40-летний мужчина скончался на месте происшествия. Мотивом преступления стала ревность.

Полицейские задержали подозреваемую. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство". Женщине предъявлено обвинение.

Проведены проверка показаний на месте, следственный эксперимент, решается вопрос об заключении под стражу.

Следователь устанавливает обстоятельства и мотивы произошедшего.