Мошенник выманил у туляка в соцсетях 24 тысячи рублей. Именно такую сумму перевел 29-летний житель города на номер интернет-кошелька. По предварительным данным, его знакомый попросил мужчину в переписке о финансовой помощи.

Позже 29-летний житель Тулы узнал, что его знакомый ни о чём не просил и переписку в соцсети не вёл, так как его аккаунт был взломан, а беседу вели неизвестные злоумышленники. Поняв, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию. Сейчас выясняются детали случившегося.

Полицейские просят туляков быть внимательными при совершении денежных переводов и лично связываться со знакомыми и родственниками, если те в интернет-переписке просят о финансовой помощи.