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Туляки приготовят для посетителей московского парка «Патриот» самый большой яблочный штрудель

Тульская область презентует туристический потенциал региона
Мария ВласоваМария ВласоваМарияВласова
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Рестораторы Тульской области приготовят для посетителей московского парка «Патриот» самый большой в России яблочный штрудель. Угощение можно будет попробовать 19 августа, в Яблочный Спас.

В мобильном туристско-информационном центре региона на храмовой площади посетители смогут узнать о достопримечательностях. На ярмарку более 20 производителей и фермеров из Тульской области привезут 86 тысяч яблок.

Для посетителей будут работать мастер-классы. Кроме того, можно будет продегустировать традиционные тульские сладости, оленину, яблочный сидр, черную икру.