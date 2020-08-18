Житель Тульской области ограбил офис микрокредитной организации

В Новомосковске мужчина ворвался в микрокредитную организацию, схватил со стола ноутбук и быстро покинул офис. Нанесенный ущерб составил 22 тысячи рублей.

При раскрытии преступления сотрудники полиции обнаружили следы пальцев рук, предположительно, оставленные злоумышленником. На основе этой информации эксперты-криминалисты отдела МВД сделали предварительный вывод о подозреваемом.

К грабежу оказался причастен 32-летний безработный местный житель. Похищенное обнаружено и изъято.

Подозреваемый задержан и доставлен для разбирательства. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж».