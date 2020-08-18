В Туле бывший директор строительной компании отправится под суд

Бывшего директора ООО «СК «Фаворит» обвиняют в злоупотреблении полномочиями, неисполнении решений судов.

По версии следствия, при строительстве четырех домов в 1-ом Юго-Восточном микрорайоне он совершил ряд неправомерных сделок по приобретению недвижимости и выдаче займа аффилированной организации.

Сделки в сумме более 100 млн рублей оплатил за счет денег дольщиков, которые предназначались для завершения строительства многоквартирных домов.

В итоге два из них введены в эксплуатацию со значительным нарушением сроков (свыше полугода), строительство еще двух домов до сих пор не завершено. Ущерб для 453 дольщиков составил свыше 790 млн рублей.

Кроме того, директор ООО «СК «Фаворит» злостно уклонился от исполнения 31 судебного решения о взыскании с общества в пользу участников долевого строительства неустоек, штрафов, компенсации морального вреда.

Сейчас организация признана банкротом.

По требованию прокуратуры области на имущество обвиняемого общей стоимостью 46,5 млн рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд.