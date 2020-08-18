Тульская область заняла первое место по индексу промышленного производства

Тульская область заняла первое место в ЦФО и второе место в РФ по индексу промышленного производства. За полгода он составил 126,3%.

Объем отгруженной продукции промышленного производства – 422,8 млрд рублей. Это рост на 23,8% к аналогичному периоду 2019 года.

Отмечено, что ограничительные меры из-за коронавируса снизили предпринимательскую, инвестиционную и потребительскую активность. Однако крупные предприятия промышленного сектора по итогам полугодия сработали достаточно стабильно. Это положительно повлияло на основные показатели в отрасли.