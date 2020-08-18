В Туле закрылся госпиталь для пациентов с коронавирусом на базе детской областной больницы

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В Туле закрылся инфекционный госпиталь на базе детской областной больницы. За 4,5 месяца здесь вылечили более 1 200 пациентов. Сейчас в четырехэтажном корпусе ведется дезинфекция. Из здания вывозят медицинское оборудование, мебель.

Инфекционный госпиталь для пациентов со средней и тяжелой формами коронавируса был развернут в апреле. Стационар был рассчитан на 204 койки. Для работы в госпитале были привлечены более 250 сотрудников медучреждений.

К началу сентября корпус детской областной больницы будет готов к приему маленьких пациентов.