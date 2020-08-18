В Тульской области ищут 15-летнюю девочку

Ориентировка
В Новомосковске ищут 15-летнюю девочку. Татьяна Шувалова ушла из дома в неизвестном направлении 16 августа. Сейчас на ее поиск ориентированы полицейские и волонтеры.
Приметы: Рост: 170 см
Телосложение: xудощавое
Цвет глаз: серо-зелёные
Волосы: тёмно-русые
Была одета: темно-синяя толстовка с белыми надписями, черные брюки, черные кроссовки.
С собой: Рюкзак черного цвета.
Особые приметы: на правой щеке родинка.
Любую информацию о пропавшей просят сообщать по телефонам 112 или 8−800−700−54−52.