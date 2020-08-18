В Тульской области водитель Kia спровоцировал ДТП и сбежал из машины

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

17 августа в 07.30 на 118 км дороги «Кашира–Серебряные Пруды–Кимовск–Узловая» Кимовского района произошло ДТП.

48-летний мужчина на «Kia Cerato» столкнулся с автомобилем «Renault Duster» под управлением 40-летнего мужчины. Затем машины съехали в правый придорожный кювет. Автомобиль «Renault» опрокинулся.

В результате ДТП водитель «Renault» получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.

Водитель «Kia» покинул место ДТП, оставив свой автомобиль на месте происшествия. В последующем его нашли и привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством, будучи лишенным права управления транспортными средствами, оставления места ДТП и употребление алкоголя после ДТП.