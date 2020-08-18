В Тульской области работа штаба по коронавирусу продлевается до нового года

В Тульской области работа регионального штаба по коронавирусу продлевается до нового года. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве региона.

Кроме того, продлены масочный режим и соблюдение социальной дистанции в закрытых помещениях, а также запрет на проведение массовых мероприятий.

- В регионе отменено большинство ограничений. На данном этапе нам важно не допустить осложнения ситуации. Поэтому необходимо неукоснительно соблюдать все требования Роспотребнадзора, - отметил глава региона.

Также работодателям напомнили об обеспечении соблюдения санитарных требований на рабочих местах, чтобы не допустить вспышки респираторных заболеваний.