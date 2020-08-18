В Туле из-за нарушений на 90 дней остановили работу котельной

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Суд закрыл на 90 суток котельную на ул. Дм. Ульянова, 23. Причиной стали нарушения, выявленные в ходе проверки регионального Управления Ростехнадзора.

АО «Тульское предприятие тепловых сетей» признано виновным по статье «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Постановление о запрете эксплуатации котельной выдаются уже уже не первый раз. Ранее они были вынесены в ноябре 2019 года и феврале 2020 года.