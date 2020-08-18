В Тульской области более 1,3 тысячи работников медорганизаций заболели коронавирусом

В Тульской области за весь период пандемии более 1,3 тысячи работников медорганизаций заболели коронавирусом. Среди них - 732 медика, которые заразились при исполнении трудовых обязанностей. Об этом говорили на заседании регионального штаба по коронавирусу.

594 медика уже получили все положенные выплаты из бюджетов различных уровней. Выплаты за счет регионального бюджета продлят до сентября включительно.

Напомним, для медиков, работающих с больными коронавирусом, предусмотрена выплата повышенных отпускных с учетом федеральных доплат. Тульской области выделено почти 36 млн рублей на эти цели. С марта по июль выплачено 17,2 млн рублей.