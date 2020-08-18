Житель Тульской области спас из горящего дома женщину

Фото: Архив "КП"

Житель деревни Большое Огарево Тепло-Огаревского района спас на пожаре женщину. Александр Мусатов проходил мимо дома, когда увидел пробивающийся из-под крыши сильный дым. Внутри около кровати полыхал открытый огонь. Александр сначала пытался своими силами потушить пожар, но это оказалось невозможным.

На входе в комнату он увидел лежащую на полу соседку. Вытащив женщину на улицу, Мусатов оказал ей первую помощь.

После этого она была передана медикам скорой помощи. Сейчас угрозы жизни и здоровью женщины нет.

Главное управление МЧС России по Тульской области поощрит Александра Мусатова.