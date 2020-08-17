В Туле на улице Кирова убили мужчину

Фото: СУ СК России по Тульской области

В Туле на улице Кирова между двумя мужчина произошел конфликт. В результате один из них ударил ножом другого в грудную клетку. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Уже проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проведена проверка показаний на месте, допрашиваются свидетели. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.