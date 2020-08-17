До 20 августа по Тульской области объявлено метеопредупреждение Фото: Алексей ФОКИН

С 17 по 20 августа в Тульской области объявили метеопредупреждение из-за высокой пожароопасной обстановки на территории Узловского района. Так уровен опасности относят к 4 классу. Об этом сообщили региональные метеорологи.

В связи с этим управление МЧС России по региону напоминает тулякам о соблюдении правил личной безопасности. Спасатели советуют:

1. Не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы.

2. Не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым.

3. Своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы.

4. Не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву.

5. Проводите с детьми и подростками разъяснительную работу. Никогда не давайте играть детям спичками.

6. Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах. Не разводите костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

7. Не курите в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки.

8. Имейте дома и во дворе первичные средства пожаротушения: огнетушитель, емкость с водой, ведро.

В случае возникновения ЧП необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".