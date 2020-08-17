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Кто из туляков останется без воды 18 августа?

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Ангелина КоломыцеваАнгелина КоломыцеваАнгелинаКоломыцева
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Кто из туляков останется без воды 18 августа?

Кто из туляков останется без воды 18 августа?

Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 18 августа, некоторые жители центральной части Тулы и Пролетарского района останутся временно без холодной воды. Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».

Так, с 09:30 по мск и до окончания работ будет ограничена подача водоснабжения по следующим адресам:

ул. Свободы д.д.59,55 ,58а,60,

ул. Первомайская д.д.12,14а,

ул.Ф.Энгельса , 50б.

С 10:00 до окончания работ воды не будет по адресу:

ул. 1 пр-д Металлургов д. 3, 5, 5а, 7.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.