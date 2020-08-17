18 августа в Туле и двух поселках отключат электричество Фото: Алексей ФОКИН

Во вторник, 18 августа, в Туле по ряду адресов отключат электроэнергию. Это будет связано по причине проведения плановых работ на объектах электроснабжения.

В связи с этим с 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

Прилагаем полный график отключений:

п. Горелки, ул. Макаренко, 31, 27, 24, 3-б, 9-а, 11-б; ул. Мирная, 8-28 (чётн.), 11-23 (нечётн.), 14-а, 17-а; пер. Поддубный, 1-6, 1-а, 1-6; пер. Соснянский, 1-5 (нечётн.), 2, 4, 6; Московское ш., 15-а, 19-а

ул. Дзержинского, 15 к. 1, 15 к. 2, 15 к. 3, 15 к. 4, 15 к. 5, 15 к. 6, 4-б, 11-а, 13, 4-в, 15, 11-б, 4, 6; ул. Никитская, 4, 5; ул. Советская, 73, 69 а, 69-в, 69-е, 69-г, 71-а, 71-б; пер. Садовый, 9-а, 9-г, 9-д, 9, 11, 7; ул. Менделевская, 2, 6-б, 6-в, 6-г, 6/11, 9-б, 9-в, 2

п. Ново-Скуратово,1-а, ул. Октябрьская, 1-10; ул. Железнодорожная, 1-10; 1-й пр-д, 1-8.

С 09:00 до 16:00 электричества не будет по адресу:

ул. Серебровская, 16-а-е, 16, 37, 45; ул. 3-я Зеркальная, 9; ул. Радищева, 19