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Оксана Осташко покинула пост заместителя председателя правительства Тульской области. Она продолжит профессиональную деятельность в ТулГУ. В университете Оксана Осташко будет курировать подготовку медицинских кадров.

Новым заместителем председателя правительства области станет Дмитрий Марков. Он будет курировать сферу здравоохранения, работу по обеспечению деятельности мировых судей и организации деятельности органов ЗАГС, обеспечивать взаимодействие с территориальными управлениями Росздравнадзора, Роспотребнадзора, ФСС и ОМС, главным бюро медико-социальной экспертизы.

Ранее Дмитрий Марков занимал пост министра здравоохранения Московской области. Сейчас является управляющим Московского областного регионального отделения ФСС.