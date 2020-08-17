Фото: ГУ ТО «Тульские парки»

Собаководам в Центральном парке Тулы напомнили о правилах выгула животных. Здесь прошел рейд по соблюдению правил выгула домашних животных.

С нарушителями провели беседы. Им разъяснили условия, при которых животные с хозяевами могут находиться в общественных местах.

Отметим, что выгуливать собак можно в специально разрешенных местах. На территории ЦПКиО работают 3 площадки для выгула собак:

1. Около технических ворот со стороны ул. Первомайской,

2. В районе пляжной зоны со стороны ул.Тульского Рабочего Полка,

3. По ул. Тульского рабочего полка, в районе дома №98.

В Комсомольском и Пролетарском парках оборудовано по 2 площадки для выгула, в Рогожинском парке и Баташевском саду – по одной.