Тульская велогонщица Диана Климова одержала победу в Чемпионате России на шоссе в женском заезде. Соревнования проходили в Самаре. Тулячка принесла первую с 2004 года победу в Чемпионате России по велогонкам на шоссе.

- Своим блестящим выступлением в групповой гонке вы не только порадовали своих болельщиков, но и вписали ещё одну славную страницу в историю тульского велоспорта, - поздравил с победой велогонщицу губернатор Алексей Дюмин.

Глава региона выразил уверенность, что упорство и воля к победе помогут спортсменке покорить еще не одну вершину.