В Туле столкнулись «ВАЗ» и «Chevrolet»: пострадала 13-летняя девочка

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

15 августа в 18-30 на улице Панфиловцев в Туле произошло ДТП. 20-летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ 2114» столкнулся с «Chevrolet Aveo» под управлением 35-летней женщины.

По предварительной информации, авария произошла при выезде со второстепенной дороги на главную: отечественная машина не предоставила преимущества в движении иномарке.

В результате ДТП пострадала пассажир автомобиля «Chevrolet», 13-летняя девочка. Она получила различные травмы и после оказания помощи была отпущена домой.

На момент происшествия девочка была пристегнула ремнем безопасности, благодаря чему получила незначительные травмы.