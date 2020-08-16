16 августа в Тульской области объявили высокую пожароопасность

В воскресенье, 16 августа, по всей Тульской области объявлено метеопредупреждение в связи с высокой степенью пожароопасности, которую приравнивают к 4 классу. Такие данные предоставил Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В связи с неблагополучной природной обстановкой управление МЧС напоминает тулякам о соблюдении правил личной безопасности.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий туляков просят незамедлительно сообщать в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".