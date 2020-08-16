В Туле на Красноармейском проспекте водитель Subaru припарковался в торговый павильон Фото: соцсети

Сегодня ночью, 16 августа, в Туле в районе Красноармейского проспекта произошло одиночное ДТП. Участниками его стали автомобиль Subaru и торговый павильон.

Так, на остановке “Красноармейский проспект” сразу после поворота с улицы Советской был обнаружен спортивный автомобиль, который “припарковался” в павильон сотовой связи. Предположительно, поворачивая с Советской, водитель не смог справится с управлением и врезался в “торговое препятствие”. Однако, в ДТП обошлось без пострадавших.

Все обстоятельства ДТП выясняются сотрудниками ГИБДД.