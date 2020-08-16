Мобильные мошенники выманили у туляков почти два миллиона рублей Фото: Алексей ФОКИН

За минувшие сутки восемь жителей региона стали жертвами телефонных мошенников. В общей сумме злоумышленникам удалось положить себе в карман свыше 1 млн 833 тысяч рублей.

Мошенники же продолжают использовать старые схемы “развода” -представляются работниками банка, продавцами или покупателями с сайтов бесплатных объявлений. При этом, как отмечает полиция, большинство туляков знает об этом, но все равно попадаются “на крючок”.

Тульская полиция еще раз напоминает тулякам, о предельной бдительности и аккуратности при разговоре с незнакомцами, а также о неразглашении своих данных по банковским картам неизвестному звонящему или пишущему человеку.