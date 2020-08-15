В Туле открылось новое молодежное креативное пространство "Девятка"

Новое молодежное креативное пространство открылось в городе Туле. Локация получила название “Девятка”, и расположена на территории ремесленного двора «Добродей» на улице 9 мая, д. 1. Площадка создана для того, чтобы люди искусства города-героя могли заявить о себе и реализовать свои творческие идеи. Так в “Девятке” будут проходить различные спектакли, конкурсы, мастер-классы, творческие встречи и другие интересные мероприятия. "Девятка" открылась совсем недавно, но там уже проходят «квартирники», онлайн-фотовыставки, интервью с интересными людьми, которые проживают в Тульской области. Пространство же было создано по инициативе молодежной творческой группы ремесленного двора «Добродей».