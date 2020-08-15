В Туле вместе с шестиэтажным зданием убрали и "Эйфелеву башню"

14 августа в Туле проходили работы по сносу шестиэтажного здания по улице Фридриха Энгельса. Этот дом был под номером 62.

Сначала рабочие демонтировали оконные рамы, а потом принялись за верхних этажи здания. Ранее в этом строении располагались различные организации, которые в связи со сносом здания были вынуждены искать себе новое место для локации. Однако, все предприниматели и директора организаций были об этом предупреждены заранее.

Помимо строения убрали с территории и стоявшую фигуру «Эйфелевой башни».